Isner verovert elfde ATP-titel in Newport

De Amerikaan John Isner (ATP 21) heeft zondag in eigen land het ATP-toernooi van Newport (gras/535.625 dollar) op zijn naam geschreven. Isner klopte in de finale na één uur en 15 minuten de Australiër Matthew Ebden (ATP 249) in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)).

Voor de 32-jarige Isner is het zijn elfde ATP-titel, zijn derde in Newport (na 2011 en 2012). Ebden, die 29 jaar is, speelde pas zijn eerste finale op het hoogste niveau.

Het was het derde onderlinge duel tussen Isner en Ebden. Ook in de vorige twee duels (in Indian Wells in 2012 en op Wimbledon in 2015) was Isner de sterkste.