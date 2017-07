Verdediger schoffeert Chinezen, Chelsea biedt excuses aan: “Foute actie”

Chelsea heeft zondag zijn excuses aangeboden “aan het Chinese volk”, nadat zijn Braziliaanse verdediger Kenedy zich via zijn Instagramaccount minachtend had uitgelaten over China.

Landskampioen Chelsea werkt zijn Aziatische toer af in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Premier League. Zaterdag versloegen de Blues stadsrivaal Arsenal met 3-0. Een dag voor die zege in Peking had de 21-jarige Kenedy via enkele filmpjes op Instagram de draak gestoken met de Chinezen.

“Hoewel onze speler de berichten meteen verwijderd heeft van zijn Instagramaccount en ook zijn excuses heeft aangeboden, was de schade al geleverd”, schreef Chelsea in het Chinees en het Engels op zijn website. “Kenedy’s acties zijn een fout waar hij nog veel van zal leren. Zijn gedrag is niet representatief voor de hele ploeg en strookt bovendien niet met de hoge verwachtingen die de club heeft van zijn jonge spelers. Kenedy is door de club stevig op zijn plaats gezet. Iedereen bij Chelsea heeft veel respect en bewondering voor China. We houden van onze Chinese fans.”

De Aziatische toer brengt Chelsea nog naar Singapore, waar de club van Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi het dinsdag opneemt tegen Bayern München en zaterdag tegen Inter Milaan.