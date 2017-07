Kleuter (3) zwaargewond na val uit kermisattractie, maar omstanders houden hulpdiensten tegen

Een driejarig kleutertje is zaterdagavond van twee meter hoog naar beneden gevallen uit een attractie op de kermis in Tilburg. Toen de hulpdiensten ter plekke kwamen, raakten ze heel moeizaam bij het kind, omdat omstanders hen probeerden tegen te houden. Dat melden verschillende Nederlandse media.

Het jongetje had de tijd van zijn leven in ‘Die Fantastische Reise’, een attractie waarop allemaal verschillende voertuigen aan een traag tempo rondjes over rails rijden. Speciaal voor kleine kinderen, maar toch niet veilig genoeg, zo blijkt dus. Het kind was net op een hoogte van twee meter aan het rijden toen hij viel. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Paniek, maar omstanders hinderen hulpdiensten

Zijn papa had het meteen gezien en begon te schreeuwen. Hij riep de naam van zijn zoontje en begon te slaan tegen het wagentje waaronder hij terechtgekomen was in de hoop het van zijn zoontje af te kunnen duwen. Maar dat lukte niet. Er was hulp nodig en daarom belden de omstanders in allerijl de hulpdiensten.

Maar die hadden de grootste moeite om zich door de mensenmassa te banen. Heel wat mensen van op de kermis wilden immers zien wat er aan de hand was. Toen ze dan uiteindelijk aangekomen waren, schermden de hulpdiensten met doeken en plakkaten het zicht af van de nieuwsgierige toeschouwers.

Om bij het kind te raken moest de brandweer enkele metalen delen van de afscheiding losknippen. Maar dat was buiten een 27-jarige vrouw uit Borne en een 56-jarige man uit Apeldoorn gerekend. Zij wilden immers niet dat ze het hek kapot maakten en vielen zelfs een agent aan die de hulpdiensten wilde helpen. Het duo is aangehouden door de politie en moest een nacht in de cel doorbrengen.

Onderzoek

Het kind zat bijna vijftig minuten geklemd onder het karretje. Uiteindelijk was het de brandweer die de jongen zwaargewond van onder de wagen kon halen. Hij werd afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

“Iedereen voelt zich verslagen. Er gebeurt bijna nooit iets op deze kermis. De impact hiervan is echt enorm, ook voor de uitbaters”, zegt voorzitter Atze Lubach van de kermisvakbond Bovak aan het Algemeen Dagblad. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt de attractie nu. Er zouden geen problemen zijn met de papieren van de keuring.