Acht personen proberen festivalterrein binnen te dringen

De politie heeft zaterdagavond acht mensen opgepakt die zonder toegangsbewijs Tomorrowland wilden binnendringen. Voor het dancefestival is het provinciaal Domein De Schorre omheind, maar de personen wilden over een hek klimmen. Ze werden onderschept door de politiediensten, bevestigt de federale politie na een bericht van VTM Nieuws.

Drie minderjarigen zijn met een aanmaning wandelen gestuurd. De politie heeft vijf andere personen kort administratief aangehouden.

Elk jaar proberen mensen zonder ticket om het dancefestival binnen te dringen. De politie greep deze keer in omdat het onveilig is om over de hekken te kruipen, die vaak in de buurt van beken en betonblokken zijn opgesteld.