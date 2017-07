Lichaam van vermiste jongen (15) in Bütgenbach gevonden

Het lichaam van de scoutsjongen (15) die sinds zaterdagnamiddag vermist was bij het meer van Bütgenbach, is levenloos teruggevonden. Dat meldt VTM NIEUWS op zijn website.

De autistische jongen uit Izegem ging met nog een aantal andere jongeren van de scouts zwemmen in het meer van Bütgenbach, in de Oostkantons. Toen de anderen het water uit gingen, merkten ze dat de jongen er niet meer bij was en sloegen ze alarm.

De politie zette meteen een zoekactie op poten, die zondagmiddag slecht nieuws opleverde. De jongen werd dood aangetroffen in het meer.

“Rond de middag hebben we het lichaam aangetroffen van de vermiste jongen in het meer van Bütgenbach, in de omgeving van de plaats waar hij het laatst werd gezien”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen aan VTM NIEUWS.

“Wat er juist gebeurd is, daar hebben we nu nog geen zicht op”, aldus Remue. “Onze eerste bekommernis was de familie en mensen van de scouts op de hoogte te brengen.”