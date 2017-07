Vrienden vinden knuffelbeer van overleden vriend terug op Tomorrowland

Na een oproep gisteren op Tomorrowland is de verloren knuffelbeer van de vrienden Ben, Alex en Tom terecht. Een koppel vond de beer en gaf hem terug. De beer was een eerbetoon aan Tom Pugh uit Wales, een vriend van de drie die vorig jaar stierf en wiens grote droom het was om naar Tomorrowland in Boom te komen.

“We zouden hier normaal met 4 moeten geweest zijn”, vertelt Alex Withers uit Swansea. “Maar Tom is er niet bij. Hij stierf vorig jaar.” De dood van de 25-jarige Tom kwam heel onverwacht. “Hij kreeg plots een infectie in zijn bloed en overleed.”

Alex en Tom Pugh Foto: Alex Withers

Grote droom

Het was de grote droom van Tom om eindelijk eens naar Tomorrowland te komen. En hoewel zijn vrienden afscheid van hem moesten nemen in november, wilden Alex, Tom en Ben er toch voor zorgen dat Tom P. er een beetje bij zou zijn. En dus namen ze een teddybeer mee, eentje met daarop de naam van Tom. Een witgroene knuffelbeer die een GoPro-droeg, zodat Tom toch alles kan mee volgen. De kleuren van de beer hadden de kleuren van de rugbyclub waar Tom al speelde sinds hij klein was: Swansea Uplands RFC.

“Maar we zijn die knuffelbeer vrijdag kwijtgeraakt aan de Main Stage”, vertellen Ben en Alex. “We zijn er het hart van in. Die beer betekent zoveel voor ons. Dankzij die beer was Tom er voor ons toch nog een beetje bij. We hopen zo hard dat we hem kunnen terugvinden.”

Zondag kwam dan het verlossende bericht van Alex dat de beer gevonden is. Een koppel had de oproep gezien op de website van Nieuwsblad.be en reed een uur terug naar Boom om de beer te overhandigen.

Alex en Ben Foto: lbo

De beer Foto: Alex Withers