Bekende rapper in nauwe schoentjes: ex-liefje eist 8,5 miljoen euro voor zijn “geheimpje”

De 38-jarige Usher komt in nauwe schoentjes, nu één van zijn ex-vriendinnen hem heeft aangeklaagd. De vrouw eist 8,5 miljoen euro van de R&B-zanger, omdat die haar aan het herpesvirus zou hebben blootgesteld. Dat meldt showbizzsite TMZ, die de documenten van het gerecht kon inkijken.

De vrouw, die liever anoniem wil blijven, beweert dat ze op 16 april dit jaar aan het flirten raakte met de bekende rapper. Ze kusten wat en verdwenen al snel naar haar appartement. Later zou ze seks hebben gehad met de miljonair, die een condoom zou gebruikt hebben. 12 dagen later zouden ze opnieuw samen in bed gekropen zijn, maar deze keer zonder bescherming.

Nu, drie maanden later, is de vrouw kwaad, omdat Usher zou hebben toegegeven dat hij destijds Herpes Simplex 2 had. Als ze dat op voorhand had geweten, zou ze nooit met hem naar bed zijn gegaan, staat er in de gerechtsdocumenten.

Nu sleept de vrouw de popster dan ook voor de rechter, omdat hij “haar zou hebben blootgesteld aan het herpesvirus”. Ze eist 10 miljoen dollar, ongeveer 8,5 miljoen euro, van de bekende rapper voor nalatigheid en (emotionele) mishandeling. Een stevige som, ook voor iemand die volgens Forbes 180 miljoen dollar bezit. Het management van de zanger heeft nog niet gereageerd op de zaak.