Nederlandse ontwerper wint International Woolmark Prize voor Womenswear

Ontwerper David Laport zette afgelopen dinsdag een stap in de richting van de prestigieuze Woolmark Prize. De Nederlander ging immers aan de haal met International Woolmark Prize voor Womenswear.

Om deel te nemen moest Laport, die gespecialiseerd is in modieuze vrouwenkleding, één outfit samenstellen. Hij kreeg daarvoor 2.000 Australische dollars of zo’n 1.367 euro. Hij haalde de mosterd bij een schilderij van de Engelse kunstenaar David Hockney en creëerde een strapless oranje jurk van Merinwol. De jury was alvast lovend over zijn creatie. David heeft op een prachtige manier innovatie en creativiteit gebruikt om een realistisch en chic concept te maken,” zegt jurylid Edward Buchanan. “Het gebruik van merinowol was fantastisch en verfrissend vanaf de eerste keer dat ik ze zag. Ik vraag mij constant af wat er is gebeurd met de vreugde in de modewereld en opeens verschijnt David Laport om die vraag te beantwoorden.”

Voor Laport kwam de overwinning als een totale verrassing. “Het was een totale verrassing maar ik ben zeer vereerd dat mijn ambachtswerk en innovatie erkend worden,” zegt Laport in een persbericht. “Mijn doel was om een nieuw en modern imago van Merinowol te creëren en ik ben blij dat dit werd gewaardeerd door de jury.”

Wat nu?

Nu de ontwerper met zijn overwinning een forse stap in de goede richting zette, kan hij zich focussen op de volgende opdracht: een collectie produceren met een budget van 70.000 Australische dollars (zo’n 48.000 euro). Als hij de prestigieuze Woolmark Prize wegkaapt, neemt hij 200.000 Australische dollars mee naar huis of omgerekend zo’n 137.000 euro.