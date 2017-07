Rijdt veldrijder Wout van Aert ooit de Tour de France? “Alles wordt zo uitvergroot...”

Wout van Aert was zaterdagavond te gast in het wielerprogramma Vive le Vélo. De 22-jarige veldrijder liet zich ontvallen dat hij ooit een grote ronde wil rijden. Maar voorlopig wil van Aert nog niet definitief overstappen naar de weg.

”Het spreekt me wel aan om eens te ontdekken wat het is om drie weken aan een stuk elke dag te koersen, want dat kan ik me op dit moment niet goed voorstellen”, zei van Aert, “dat wil ik als renner wel eens gedaan hebben”. Maar de Tour is misschien wat te ‘groot’ voor van Aert. “Alles in de Tour wordt zo uitvergroot, dat is niet echt iets voor mij. Ik denk ook dat de Tour weinig kansen biedt voor een renner als ik.”

Van Aert moet zichzelf als wegrenner nog grotendeels ontdekken. “Ik denk dat ik eerder een klassiek type ben, als je kijkt naar mijn lichaamsbouw.” Misschien kan de veldrijder wel meer dan hij denkt in de bergen. “Maar als ik dat wil ontdekken, moet ik zes of zeven kilogram vermageren, zonder kracht te verliezen. Dat kan enkel als ik volledig overstap naar de weg, maar dat wil ik voorlopig niet”, zei van Aert klaar en duidelijk.