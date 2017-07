Nationale volleyballers blijven foutloos en staan op één match van WK

Kortrijk -

De Belgische volleybalmannen hebben zaterdag in Kortrijk ook hun vierde WK-kwalificatiewedstrijd afgesloten met een 3-0 zege. Ook Duitsland kon de Red Dragons weinig in de weg leggen. De setstanden waren 25-16, 25-16 en 25-17. Zondag strijden de Dragons in een onderling duel met Estland (om 20u40) voor het WK-ticket.