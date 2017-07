VIDEO. Winnende Mignolet probeert vriendelijk te zijn, maar wordt straal genegeerd

Rode Duivel Simon Mignolet won met Liverpool de finale van de Asia Trophy tegen Leicester City. Na de wedstrijd mocht hij zijn medaille in ontvangst nemen, maar dat verliep niet helemaal naar wens.

Mignolet reageerde op Twitter, nadat hij genegeerd werd bij de medaille-uitreiking. De keeper van de Rode Duivels schreef dat hij nochtans vriendelijk wou zijn, maar dat bleek de official niet zo begrepen te hebben.

Simon Mignolet kwam 1-0 achter in de finale tegen Leicester City, maar dankzij doelpunten van nieuwkomer Salah en de Braziliaan Coutinho, sleepte Liverpool toch nog de Asia Trophy in de wacht. Mignolet is overigens aan een goed voorseizoen bezig en lijkt zeker van zijn plaats in doel bij Liverpool. Vorig seizoen lag de doelman nog regelmatig onder vuur en zat hij ook een tijdje op de bank.