Mouha en Gielen eindigen op zevende plaats in CEV Beachvolley Satellite in Vilnius

Liesbeth Mouha en Katrien Gielen zijn zaterdag als zevende geëindigd op het CEV Satellite-beachvolleytoernooi in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

Het Belgische duo verloor haar derde en laatste klassementswedstrijd in twee sets (21-19 en 21-15) tegen de Russinnen Alexandra Moiseeva en Ekaterina Syrtseva (FIVB 123), het zesde reekshoofd. De wedstrijd duurde 31 minuten. Daarmee zit het toernooi erop voor Mouha en Gielen (FIVB 132) en eindigen ze met 70 punten op de zevende plaats.

Zaterdagochtend verloren Mouha en Gielen meteen hun wedstrijd in de eerste ronde, waardoor ze doorverwezen werden naar de herkansingen. Daarin toonden ze zich eerst sterker dan de Wit-Russische vrouwen Viktoryia Shalayeuskaya en Viktoryia Siakretava (FIVB 123), de twaalfde reekshoofden, in twee sets (21-16 en 21-19). Nadien ging ook het Finse duo Ida Sinisalo et Niina Ahtiainen (FIVB 29), het tweede reekshoofd, verrassend in twee sets (21-16 en 21-11) voor de bijl.