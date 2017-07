800m talent Renée Eykens wil niet naar het WK, ondanks winst op Nacht van de atletiek

Heusden - Renée Eykens heeft op de Nacht van de atletiek in Heusden in een sterk deelnemersveld de 800m gewonnen. Voor een topchrono ging het in de aanvangsfase te traag, maar Eykens gaf na de wedstrijd aan helemaal niet naar het WK in Londen te willen.

Na een dijk van een laatste rechte lijn ging de kersverse Europese kampioene bij de beloften in de gietende regen met de zege aan de haal. Voor een snelle chrono was ze naar eigen zeggen niet gekomen. “Ik dacht helemaal niet aan de WK-limiet van 2.01.00. Hier winnen is gewoon fantastisch.”

Eykens vindt het WK atletiek te dicht op het EK U23 komen. “Ik heb deze winter gevoeld dat twee kampioenschappen vlak na elkaar te veel is. Vorig jaar deed ik EK én Spelen, maar daarna kreeg ik het mentaal en fysiek heel lastig. Ik zou zelfs niet zijn afgereisd naar Londen als ik de limiet liep. Ik wil wel naar de Universiade eind augustus”, aldus Eykens.