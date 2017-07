Regen op Tomorrowland = poncho halen of gewoon verder feesten in blote torso

Gisteren scheen de zon nog volop boven de Schorre in Boom, zaterdag waren de weergoden de feestvierders van Tomorrowland iets minder goed gezind. Rond 17.15 uur viel de regen meer dan een half uur lang met bakken uit de lucht. Maar voor de meeste festivalgangers was de regen geen domper op de feestvreugde. Ook toen de hemelsluizen opengingen telden we bijna meer ontblote torso’s dan regenhesjes. Paraplu’s zijn niet toegelaten op het festivalterrein, maar de organisatie deelt wel massaal regenponcho’s uit. Daarnaast krijgen ook de massaal aanwezige vlaggen een bijkomende functie als beschermer tegen de druppels. Maar zoals het spreekwoord zegt: na regen komt zonneschijn. En dus werden de blauwe hesjes snel weer opgeborgen en werden de zonnebrillen weer op de neuzen gezet.