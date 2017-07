Reacties. Uitgetelde Bardet nog net op het podium: “Ik heb geluk gehad”

Bardet was volledig uitgeput na de tijdrit in Marseille Foto: AFP

De Franse hoop op eindwinst in Tour de France Romain Bardet begon als tweede in de stand aan de tijdrit, maar behield maar nipt een plaats op het podium. “Ik ben dood op, maar ik heb alles gegeven”, zei Bardet na de aankomst.

Toen Bardet aan zijn tijdrit begon hoopte de Fransen nog op een mirakel. Maar al snel bleek dat Bardet Froome nooit zou kunnen bedreigen. Uiteindelijk was het zelfs nog nipt voor een plek op het podium. “Ik ben doodop”, zei Bardet na de finish. “Ik heb de hele Tour alles gegeven, maar de laatste dagen voelde ik me minder goed. Dat betaal je in een tijdrit cash.”

De renner van AG2R-La Mondiale voelde zich vanochtend al niet goed. “Ik heb met mijn verstand moeten rijden, want mijn benen werkten niet mee. Ik heb gedacht aan iedereen die mij de afgelopen weken gesteund heeft: mijn team, mijn ploegmaats, die hebben alles gedaan voor mij.”

Tijdens de tijdrit dacht Bardet niet aan het podium. “Ik wou gewoon zo snel mogelijk aankomen. Ik ben blij dat ik uiteindelijk nog derde ben, al heb ik wel wat geluk gehad dat ik nog 1 seconde overhoud.”

Landa met wrang gevoel op vier

Mikel Landa, de meesterknecht van Chris Froome, miste het podium op één seconde. Dat zorgde voor een wrang gevoel bij de Spanjaard van Sky. “Ik zal morgen moeten aanvallen”, lachte hij groen. “Ik ben nooit bezig geweest met de secondes, dat is misschien een gebrek aan ervaring. Nu kom ik een seconde te kort voor het podium. Dat bewijst dat elke seconde telt in een grote ronde”. Over de toekomst wou Landa nog niet veel kwijt. “Ik wil volgend jaar mijn eigen kans gaan. Dat zal bij een ploeg zijn die mij als kopman wil.”

Sky-ploegleider Servais Knaven zei al lachend dat de ploeg in de laatste rit in Parijs een breukje zou proberen te forceren. Door een aanpassing van het reglement wordt dat echter moeilijk. In ritten die op een massasprint kunnen eindigen, worden verschillen kleiner dan 3 seconden niet verrekend.

Romain Bardet reageerde al dat hij zijn derde plek zal verdedigen in Parijs.