Hulpdiensten monitoren luchtkwaliteit Cannerberg

Riemst -

Het uit laten branden van de hooiopslag in de Cannerberg in Maastricht kan nog lang duren. Dit veroorzaakt langdurige rookoverlast. Om die reden meten de hulpdiensten de luchtkwaliteit in de omgeving continu. Dat gebeurt door mobiele meetunits te plaatsen. Als blijkt dat er risico is voor de gezondheid, worden omwonenden meteen gewaarschuwd.