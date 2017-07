Onweer en felle windstoten op komst: bekijk hier waar en wanneer

De eerste donderslagen van de avond zijn gevallen boven Antwerpen, maar vanavond maakt het hele land kans op onweer dat gepaard kan gaan met felle windstoten. In het oosten van het land is er zelfs kans op hagel, volgens het KMI.

Mooi weer toont vroeg of laat zijn prijs, en dus krijgen we vanavond opnieuw over het hele land een onweerszone te verwerken. Op dit moment lijkt het beperkt tot Antwerpen, maar wie zijn tuinmeubelen nog buiten heeft staan, haalt ze toch al maar beter binnen. Volgens buienradar blijft ook onze provincie niet gespaard van stevige onweersbuien met kans op hagel.

Foto: KMI

Vanavond en in het eerste deel van de nacht moet men rekening houden met buien die fel kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. In de Ardennen is er kans op stevig onweer. Later in de nacht wordt het grotendeels droog vanaf het westen. Aan de kust vergroot tegen het eind van de nacht de kans op buien opnieuw. We verwachten minima rond 12 à 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

#meteo Plaatselijk vertraagt het verkeer door hevige buien. Pas je rijstijl aan en hou voldoende afstand. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) July 22, 2017

Zondag wordt het wisselvallig en vallen er aanvankelijk enkele buien in het westen van het land. In de loop van de dag ontwikkelen er zich ook elders in het land buien die kunnen gepaard gaan met een donderslag. In de namiddag zou het droger en zonniger moeten worden aan de kust. De maxima liggen tussen 17 graden in Hoog-België en 21 graden in het centrum bij een stevige zuidwestelijke wind die in de loop van de namiddag en avond draait naar west.

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag houdt de wisselvalligheid aan en vallen er nog geregeld buien. In het zuidoosten van het land gaat het in de tweede deel van de nacht mogelijk aanhoudend regen. De minima schommelen tussen 12 en 14 graden. De matige wind uit west tot zuidwest wordt geleidelijk zwak en veranderlijk. In de Ardennen draait de wind uiteindelijk naar zuidoost.