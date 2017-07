Barguil krijgt Prijs voor Superstrijdlust, ontgoochelde De Gendt ontwijkt pers

Niet Thomas De Gendt, maar bolletjestrui Warren Barguil heeft de prijs voor de Superstrijdlust gekregen in de Tour de France. Onze landgenoot reed in liefst 11 ritten in de aanval en kreeg daarvoor de meeste stemmen van het publiek, maar de jury koos uiteindelijk voor de bergkoning als meest aanvalslustigste renners in deze Tour de France.

Thomas De Gendt reed de afgelopen Ronde van Frankrijk in elf ritten meer dan duizend kilometer in de aanval. Verbazingwekkend veel, maar niet genoeg voor de Franse jury. Die verkozen duidelijk voor tweevoudig ritwinnaar en bergkoning Warren Barguil. Van de zeven stemmen kreeg de Franse chouchou Barguil vier aan hem toegewezen. Eén jurylid koos voor De Gendt, die door het publiek wel als strijdlustigste renner wordt gezien. De overige stem ging naar groenetruiwinnaar Michael Matthews.

De zes stemgerechtigden, naast de door De Gendt binnengehaalde publieksstem, waren Laurent Jalabert, Greg LeMond, tv-commentatrice Marion Rousse, koersdirecteur Thierry Gouvenou en de journalisten Jean Montois (AFP) en Alexandre Roos (L’Equipe).

De winnaar van de Prijs van de Superstrijdlust ontvangt een bedrag van 20.000 euro. Vorig jaar werd De Gendt ook al tweede, het jaar voordien derde.

Thomas De Gendt: “Publieksstem is me meer waard”

Thomas De Gendt, die normaal altijd tijd maakt voor de pers, wilde na afloop van zijn tijdrit geen reactie geven op het nieuws dat hij de Superstrijdlust niet krijgt. Op Twitter reageerde hij wel kort: “De stem van het publiek is me meer waard dan de stemmen van de zes juryleden.”

The public vote is worth more to me than the vote of 6 jurymembers.