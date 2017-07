Liesbeth Mouha en Katrien Gielen winnen eerste klassementswedstrijd CEV Beachvolley Satellite

Liesbeth Mouha en Katrien Gielen hebben zaterdag hun eerste klassementswedstrijd op het beachvolleytoernooi in Vilnius (CEV Satellite) gewonnen. De Belgische tandem klopte in de Litouwse hoofdstad Viktoryia Shalayeuskaya en Viktoryia Siakretava uit Wit-Rusland in twee sets: 21-16 en 21-19. De wedstrijd duurde een halfuur.