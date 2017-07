Estse Anett Kontaveit vervoegt Kiki Bertens in finale in Gstaad

De Estse Anett Kontaveit (WTA 32) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/250.000 dollar). Ze speelt zondag de finale tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 35).

De 21-jarige Kontaveit versloeg in haar halve finale de 22-jarige Tsjechische Tereza Martincova (WTA 140) in twee sets met 6-4 en 6-1. De speelsters stonden 1 uur en 16 minuten op het terrein.

Tegenstandster van Kontaveit in de finale van zondag wordt Kiki Bertens. De 25-jarige Nederlandse kreeg eerder op de dag de finaleplaats cadeau door de opgave van haar Spaanse tegenstandster Sara Sorribes Torma (WTA 97). Bertens had de eerste set wel al met 6-1 gewonnen. Met Bertens tegen Kontaveit staan respectievelijk het tweede en derde reekshoofd tegenover elkaar.

Ook vorig jaar bereikte Bertens de finale in Gstaad. Toen verloor ze van thuisspeelster Viktorija Golubic. Bertens heeft al drie WTA-toernooien op haar palmares staan. Dit seizoen verlengde ze haar titel in Nürnberg van in 2016 en in 2012 won ze haar eerste toernooi in het Marokkaanse Fez. Kontaveit schreef vorige maand in Rosmalen het eerste WTA-toernooi uit haar carrière op haar naam.