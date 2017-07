Ontsnapte pony belandt op middenberm E19

Langs de E19 Brussel-Antwerpen is zaterdagochtend een pony ontsnapt uit een wei in Rumst en vervolgens over de rijbaan tot op een breed, groen stuk van de middenberm van de snelweg gelopen ter hoogte van Kontich.

Door de droogte stond de gracht aan de wei van de pony droog, daardoor kon de pony de gracht oversteken. Op miraculeuze wijze slaagde het dier er vervolgens in om de E19 over te steken.

De politie, de eigenaar en een veearts kwamen ter plaatse, maar slaagden er niet meteen in de pony te vangen. Uiteindelijk werd een verdovend pijltje in het achterwerk van het dier geschoten. Met zes man werd de pony opgetild en in een aanhangwagen gelegd.

Tijdens het vangen van de pony werd de linkerrijstrook richting Brussel afgesloten.

Foto: BFM