Discussie over belastingvoorstellen blokkeert begroting

Open Vld ligt dwars rond belastingvoorstellen die bij de federale begrotingsonderhandelingen op tafel liggen. Dat werd zaterdag vernomen bij verschillende bronnen dicht bij de gesprekken.

Het is al maanden wachten op een oplossing voor de hervorming van de vennootschapsbelasting, die de N-VA na aan het hart ligt. Daarnaast pleit CD&V voor maatregelen om meer rechtvaardigheid binnen de fiscaliteit te brengen. De christendemocraten schoven daarvoor steeds een meerwaardeheffing naar voren, maar daarvoor lagen Open Vld en N-VA dwars.

Een nieuwe piste rond de effectenrekening viel dan weer bij de liberalen op een koude steen. Technische werkgroepen hebben de voorbije dagen nieuwe voorstellen becijferd, ook tijdens de nationale feestdag.

“Open VLD ligt dwars”

Volgens sommige bronnen ligt Open Vld dwars en heeft CD&V beslist een aantal kopstukken bij mekaar te roepen om haar strategie te bepalen. Elders luidt het dat Open Vld dwars ligt rond de vennootschapsbelasting, om geen cadeau aan N-VA te gunnen. Meteen wordt daar de draagwijdte van de strubbeling gerelativeerd. Zaterdagavond of ten laatste zondag zou het kernkabinet opnieuw rond de tafel gaan zitten, eens het werk van de werkgroepen rond is. In afwachting gaan de bilaterale gesprekken voort.

Het ziet er niet naar uit dat de onderhandelingen dit weekend zullen landen. Daarrond bestond donderdag voorzichtige hoop. Voorwaarde was wel dat er dit weekend stevig kon worden doorgewerkt. Met de vertraging die intussen is opgetreden, wordt het landingsgestel wellicht best nog even binnengehouden.