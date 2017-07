200 gemeenten riskeren schadevergoeding tot 300.000 euro

Hasselt - Zo’n 200 gemeentes, OCMW’s en politiekorpsen riskeren een torenhoge schadevergoeding omdat ze geen overheidsopdracht hebben uitgeschreven voor hun postbedeling.

TBC-Post, een concurrent van bpost, eist compensaties tot 300.000 euro. Het bedrijf uit Zaventem heeft al vier jaar een licentie om geadresseerde post te bezorgen, net als bpost doet. Maar veel openbare besturen weten dat niet. Ze gaan er vanuit dat bpost het doet of doen de brieven en pakketten zelf op de post. In de meeste gevallen moeten ze daar echter een overheidsopdracht voor uitschrijven. “Al vier jaar vragen we dat. Nu zijn we het beu”, zegt CEO Thierry Brugma.

Al 200 gemeenten, OCMW’s en politiekorpsen zijn nu in gebreke gesteld. De schadeclaim kan gaan van 8.000 tot 300.000 euro. “Die claims doen veel steden en gemeenten schrikken”, zegt Petra Dombrecht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. “Maar we raden aan om niet te betalen.” Al 15 gemeentes zijn nu effectief gedagvaard.