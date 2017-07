Honderdvijftig gezinnen in Riemst zonder stroom na ongeval

Riemst - In Vlijtingen raakte vrijdag rond 20 uur een auto van de weg toen hij een al afdraaiende tractor met transportkar nog wilde inhalen op de Molenweg. De Audi, met een bestuurder uit Zutendaal, knalde vervolgens op de Spouwerstraat tegen een tuinmuur en de elektriciteitskast. Door de slag werd de verdeelkast verbrijzeld, zo’n 150 gezinnen zaten een tijdlang zonder stroom.

De landbouwer uit Vlijtingen was op weg naar het veld om de maaidorser te helpen. “Op het moment dat ik indraaide, haalde de auto me nog in. Ik heb geprobeerd terug de weg op te draaien maar de wagen schuurde al tegen de aanhangwagen en wielen”, zegt de landbouwer (46). Infrax kwam om de stroomkabine te herstellen. De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst deed de vaststellingen. Er raakte niemand gewond.