Zoldernaar met kip wint Amerikaanse goochelshow

Heusden-Zolder - De gedachten lezende kip Curry is erin geslaagd om, samen met haar baasje Jo De Rijck uit Zolder, het beste illusionistenduo ter wereld om de tuin te leiden in de Amerikaanse goochelshow ‘Penn & Teller Fool Us’.

Curry en baasje Jo raakten in ons land in 2013 bekend, toen de kip in ‘Belgium’s Got Talent’ de gedachten van jurylid Karen Damen kon lezen. Hetzelfde deed de kip nu, met het Amerikaanse goochelduo Penn & Teller. Enkel als het duo geen idee heeft van hoe je truc werkt, win je de show. “Het was megaspannend”, reageert Jo, die als eerste Belg ooit in de show te gast was. “Niet alleen hadden Penn en Teller geen idee. Ik hoorde achteraf dat de magic consultants van de show ook bedot waren. Ik ben de enige deelnemer in de drie seizoenen, die hierin slaagde.” Prijs van de overwinning: Jo en Curry mogen optreden in de ‘Penn & Teller-show’ in Las Vegas.