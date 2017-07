Pieters kan goede start geen vervolg geven op Engelse The Open Championship

Thomas Pieters is na een zwakke tweede ronde van 75 slagen van de 26e naar de 45e plaats weggezakt op de 146e editie van het Open Championship golftoernooi (Major/8.450.000 dollar), dat plaatsvindt op de Royal Birkdale golfbaan in het Engelse Southport.

De 25-jarige Antwerpenaar nam nochtans een blitzstart met twee birdies op de eerste twee holes, waarmee hij naar de zesde plaats klom. Na bogeys op de holes vier en zeven bleef hij tot de tiende hole rond de tiende plaats staan, maar vanaf de elfde hole ging het bergaf. Met bogeys op de holes elf, veertien, zestien, zeventien en achttien moest Pieters uiteindelijk nog negentien plaatsen inleveren.

Met zijn totaalscore van 144 slagen, vier over par, telt de nummer 30 op de wereldgolfranglijst tien slagen meer dan de Amerikaan Jordan Spieth, die alleen aan de leiding staat en twee slagen voorsprong telt op zijn landgenoot Matt Kuchar. De 23-jarige Spieth, de nummer drie op de wereldgolfranglijst, won in 2015 het Masters toernooi en de US Open, waarmee hij ook de nummer één van de wereld werd. Door de slechte weersomstandigheden, stevige wind en hevige regenval, brachten slechts acht spelers een scorekaart onder par binnen.

Stand na tweede ronde The Open Championship:

1. Jordan Spieth (VSt) 134=65-69 -6

2. Matt Kuchar (VSt) 136=65-71

3. Ian Poulter (Eng) 137=67-70

. Brooks Koepka (VSt) 137=65-72

5. Richie Ramsay (Sch) 138=68-70

6. Rory McIlroy (NIe) 139=71-68

. Gary Woodland (VSt) 139=72-69

. Richard Bland (Eng) 139=67-72

. Austin Connelly (Can) 139=67-72

10. Chan Kim (ZKo) 140=72-68

. Jamie Lovemark (VSt) 140=71-69

. Russell Henley (VSt) 140=70-70

. Joost Luiten (Ned) 140=68-72

. Hideki Matsuyama (Jap) 140=68-72

. Alexander Noren (Zwe) 140=68-72

. Kent Bulle (VSt) 140=68-72

. Bubba Watson (VSt) 140=68-72

. Rafael Cabrera Bello (Spa) 140=67-73

. Charley Hoffman (VSt) 140=67-73

45. Thomas Pieters (Bel) 144=69-75