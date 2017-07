Lowie (3) blijft met hand steken in poortje van Halve Maan: "Bijna vingers kwijt”

Diest - Kleine Lowie (3) uit Molenstede (Diest) raakte donderdag bijna zijn vingers kwijt, toen die bleven steken in een schuifpoortje aan de uitgang van recreatiedomein Halve Maan in Diest. “Ouders, let extra op met de vingers van je kinderen want er is geen veiligheidssysteem”, waarschuwt zijn mama Shanti Van Genechten. “Lowie bloedde hard en heeft veel pijn, maar dankzij het alerte optreden van de redders heeft hij zijn vingers nog.”

Lowie ging donderdag met zijn mama, papa en drie zusjes zwemmen in de Halve Maan in Diest. “We gingen naar buiten via een uitgang die speciaal voorzien is voor gehandicapten en gezinnen met met ...