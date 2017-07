“Zelfgebouwd vliegtuig kan niet tegen ijs”

Heusden-Zolder -

Maandag start in het Amerikaanse stadje Oshkosh, in de buurt van Chicago, de grootste beurs voor experimentele vliegtuigbouwers. Heusdenaar Dirk Oyen (50) zal er dan toch niet bij zijn. Eerder vertelde hij in deze krant dat hij er met zijn zelfgebouwde vliegtuig naartoe wilde vliegen. Maar Dirk strandde in Schotland, het slechte weer boven Groenland en IJsland maakte de oversteek te gevaarlijk.