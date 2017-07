Robbie Williams eet terwijl hij slaapt

De Britse zanger doet op zijn nieuwe videoblog “Vloggie Williams” een fameuze bekentenis: “Ik eet ’s nachts. Terwijl ik slaap.”

Robbie Williams is aan het vloggen geslagen. In de eerste aflevering van “Vloggie Williams” is hij plots heel open over zijn eetstoornis. Robbie is backstage op een concert en is net van plan iets te eten. Dan slaat hij plots aan het biechten.

“Ik doe iets raars, iets vreemds. Het is nu al ongeveer een jaar. Ik eet ’s nachts. Terwijl ik slaap. Ik sta op, ik begin te wandelen en ik eet. Ik ben er nog maar recent op uitgekomen dat ik dat doe. Ik heb het dus een jaar niet geweten.”

Smeerlapperij

Robbie Williams kijkt schuldig in de lens en zegt dan: “Ik doe het niet met opzet. Ik ben me niet bewust dat ik het doe. Het gebeurt gewoon. Het is ook duidelijk: in mijn slaap wil ik geen boerenkool. Ik wil suiker. Massa’s suiker.”

Williams ziet één voordeel van zijn nacht-eten: “Daardoor heb ik overdag geen plaats meer over om nog smeerlapperij te eten. Al de smeerlapperij gebeurt in mijn slaap.”