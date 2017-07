Sean Spicer neemt ontslag als woordvoerder van het Witte Huis

Sean Spicer, de woordvoerder van Donald Trump, heeft vanochtend zijn ontslag aangeboden bij de president. Hij zou het niet eens zijn geweest met het besluit om Anthony Scaramucci aan te duiden als communicatiedirecteur.

Amerikaans president Donald Trump heeft Wall Street-bankier Anthony Scaramucci aangesteld als de nieuwe communicatiedirecteur van het Witte Huis. Scaramucci volgt in die functie Mike Dubke op. Die stapte in mei op, amper drie maanden na zijn aantreden.

Maar de aanwerving van de 53-jarige Scaramucci wordt niet gesteund door verschillende adviseurs van Trump. Onder hen ook woordvoerder Sean Spicer. Trump zou aan Spicer wel gevraagd hebben om woordvoerder te blijven, maar Spicer zou de aanwerving van Scaramucci bestempeld hebben als een grote vergissing.

Het leek er al langer op dat Sean Spicer stilaan op een zijspoor werd geplaatst. Steeds vaker draafde Sarah Huckabee Sanders op als woordvoerder in plaats van Spicer.

Hitler

Gedurende zijn termijn als woordvoerder liet Spicer meer dan een handvol erg opmerkelijke uitspraken optekenen. Zo haalde hij in een van zijn eerste persmomenten zeer hard uit naar de berichtgeving over de inauguratie van de president. “Het was de allergrootste opkomst ooit op een inauguratie, punt!”, riep hij, terwijl er voldoende bewijzen waren voor het tegendeel. Daarnaast deed hij ook wenkbrauwen fronsen bij een uitspraak naar aanleiding van het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime van Assad. “Zelfs Hitler gebruikte geen chemische wapens”, zo liet hij zich erg ongelukkig uit.