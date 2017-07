TREND. De zonnebril van de zomer, ook voor mannen

Nieuw is hij niet en hem een trend noemen is eigenlijk een beetje oneervol: de witte zonnebril is eigenlijk zo goed als een klassieker. Maar wel ééntje die deze zomer weer helemaal hip is, met een beetje dank aan de nineties.

Als Rihanna en Kendall Jenner met bijna hetzelfde montuur op hun neus worden gespot, weet je dat de trendradars alarm slaan. Zeker als ook bloggers er volop mee poseren op Instagram. Niet schreeuwt dan ook zo hard 'stijlvol' en 'zomers' als een grote, witte zonnebril. Draag hem op een jurk: zomers. Op een jeans en T-shirt: zomers. In combinatie met rode lippen: instant glamour. Geen toeval dat de witte zonnebrillen deze zomer overal opduiken.

Niet alleen vrouwen komen er trouwens mee weg: ook voor mannen wordt dit accessoire getipt. Mannenmodesite Esquire berichtte dat de witte zonnebril populair is bij rappers als Lil Yachty en Offset, meer bepaald het model waarmee Kurt Cobain in de jaren negentig gefotografeerd werd. Hij mag dus in het lijstje van terugkerende trend uit de nineties, waarin ook de te grote jeans met de hoge taille, de slip dresses en de ruiten hemdjes staan. Niet voor het eerst trouwens: in 2013 bracht ontwerper Dries Van Noten al eens een ode aan deze zonnebril op de catwalk.

Foto: Lil Yachty, Kurt Cobain en de zomercollectie van Dries Van Noten in 2013

Wil je zelf aan de slag met deze trend, weet dan dat alles kan: een rechthoekig montuur zoals Rihanna en Kendall, een ovaal montuur of een cat eye. De énige vereiste is dat je zonnebril groot genoeg is: je maakt een statement, dus een klein brilletje met fijne glazen is hier niet aan de orde.

Linksboven: Komono, 49 euro, www.komono.com, rechtsboven: Ace + Tate, 98 euro, www.aceandtate.be, midden: Oakley, 179 euro via www.debijenkorf.be, linksonder: Sacai, 390 euro via www.net-a-porter.com, rechtsonder: weekday, 20 euro, www.weekday.com