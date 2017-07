Kroatische renner Kvasina geschorst voor nieuwe soort doping die nog niet eens op de markt is

Kvasina op het WK in Ponferrada in 2014 Foto: AFP

De Kroatische kampioen tijdrijden Matija Kvasina werd begin juli geschorst na twee positieve dopingcontroles. Nu blijkt dat de renner Molidustat gebruikt heeft, een stof die klinisch zelfs nog niet goedgekeurd is.

Achtvoudig Kroatisch kampioen tijdrijden Kvasina is de eerste renner ooit die een schorsing krijgt voor het gebruik van de stof Molidustat. Het effect van die stof is vergelijkbaar met die van een hoogtestage. Molidustat stimuleert de aanmaak van EPO in het lichaam, waardoor er meer zuurstof vervoerd kan worden in het bloed. Het geneesmiddel bevindt zich nog in een testfase en is nog niet verkrijgbaar op de markt. Maar Kvasina kreeg het dus toch te pakken. De renner zelf heeft nog niet gereageerd.