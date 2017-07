Leko rekent niet op enkele grote namen voor Brugse Metten

Vanavond beëindigt Club Brugge zijn voorbereiding met een galawedstrijd tegen Athletic de Bilbao. Coach Ivan Leko maakte zijn selectie bekend en daarin ontbreken heel wat opvallende namen. Zo zullen verdediger Björn Engels en flankaanvallers Anthony Limbombe en Dorin Rotariu niet in actie komen. Woensdag speelt Club Brugge in de voorrondes van de Champions League tegen het Turkse Basaksehir.

In de selectie van 21 ontbreken heel wat opvallende namen. Dat de Spaanse middenvelder Tomás Pina en rechtsachter Ricardo Van Rhijn niet tot de selectie behoren, is geen verrassing. Beide spelers kwamen amper aan de bak in de voorbereiding en zoeken een nieuwe ploeg. Hetzelfde geldt voor doelman Ludovic Butelle.

Publiekslieveling José Izquierdo kwam nog geen enkele keer op het terrein in een oefenwedstrijd en zou graag een mooie transfer versieren. Ook Björn Engels zou op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging en zijn niet-selectie lijkt te suggereren dat een transfer nabij is. Woensdag stond hij wel nog in de basis in de verloren oefenwedstrijd Sparta Rotterdam. Nochtans krijgt Stefano Denswil, die afgelopen weken aan enkele buitenlandse clubs gelinkt werd, wel een plekje bij de 21.

Ook invallers Cools, Masovic en Rotariu komen niet in actie. Twee dagen geleden speelden zij wel tegen Sparta . Ook flankaanvaller Anthony Limbombe, die aan een goede voorbereiding bezig was, zal niet spelen tegen Bilbao.

Doelmannen: Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens

Verdedigers: Helibelton Palacios, Benoît Poulain, Brandon Mechele, Stefano Denswil, German Mera, Laurens De Bock, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Marvelous Nakamba, Ruud Vormer, Jordi Vanlerberghe, Hans Vanaken

Aanvallers: Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Abdoulay Diaby, Jelle Vossen, Jéremy Perbet, Emmanuel Dennis