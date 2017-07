Brand mergelgrotten: mogelijk minder druk op leidingwater in Kanne

Riemst - De bluswerken voor de omvangrijke hooibrand in de mergelgrotten aan de Muizenberg in Kanne bij Riemst hebben ook gevolgen voor de druk van het leidingwater. Dat maakte de gemeente Riemst vrijdag bekend. Donderdagavond werd de brand in de hooiopslagplaats opgemerkt. Er is een vijftal brandhaarden ontdekt en daarom zijn er sterke vermoedens van kwaad opzet. De brand gaat met veel rook gepaard. Een landbouwer gebruikt de grotten als opslagplaats en voor het stallen van zijn koeien, die ongedeerd bleven.

De bluswerken zijn moeilijk voor de brandweer, want de vuurhaarden bevonden zich op een diepte van enkele tientallen meters. Vrijdag kwam de Civiele Bescherming ter plaatse met twee minigraafmachines om het hooi uit elkaar te trekken zodat alles geblust kan worden. De bluswerken zullen vrijdag en mogelijk nog zaterdag in beslag nemen om heropflakkering te voorkomen. De blusploegen met zuurstofmaskers wisselen elkaar af.

De Muizenberg is tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat de hulpdiensten probleemloos hun werk kunnen doen. De gemeente doet ook een oproep om de omgeving te vermijden. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. De rookpluimen zochten zich via de verschillende gangen een uitweg. Zo ondervond ook Maastricht aan Nederlandse zijde hinder. De rook is niet giftig, maar natuurlijk ook niet goed voor de gezondheid. Om het ongemak van minder druk op het leidingwater tot een minimum te beperken, werken alle nodige diensten aan een oplossing.