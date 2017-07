Deze buitensporige uitgaven brachten Johnny Depp in problemen

Johnny Depp zit al een tijdje in de rode cijfers: volgens hem is dat de schuld van zijn voormalig management TMG, volgens TMG heeft de acteur gewoon een gat in zijn hand. Beide partijen proberen al meer dan een jaar hun gelijk te halen voor de rechter, waarbij steeds nieuwe documenten uitlekken over de extravagante levensstijl van Johnny Depp.

430.000 euro aan huur voor opslagplaatsen waar hij alle souvenirs uit zijn Hollywoodcarrière bewaart. 14.600 euro aan handtassen en koffers van Prada. 6.000 euro voor een zetel die ooit te zien was in de realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’, cadeautje voor dochter Lily-Rose. Als Johnny Depp zijn creditcard bovenhaalde, was het zelden voor kleine uitgaven, zo blijkt uit nieuwe documenten die TMG indiende bij de rechtbank van Los Angeles. Het managementbureau probeert al een tijdje te bewijzen dat Depp lijdt aan koopziekte en dat hij zijn penibele financiële situatie vooral aan zichzelf te danken heeft. Zo raakte eerder al bekend dat Depp 65 miljoen dollar spendeerde aan veertien woningen, 140.000 euro per maand uitgaf aan een veiligheidsteam voor hem en zijn kinderen en maandelijks zijn wijnkelder vulde voor zo’n 28.000 euro.

Depp klaagde TMG aan in maart 2016 omdat zijn management hem voor 23 miljoen euro opgelicht zou hebben en hem bovendien nooit ingelicht zou hebben over zijn financiën, waardoor hij veel te laat ontdekt zou hebben dat hij in de problemen zat. TMG reageerde met een eigen claim, waarbij ze schermen met zijn uitgaven van de afgelopen jaren om te bewijzen dat Depp een koopverslaving heeft en dus onmogelijk in het gareel te houden viel.

Twee weken geleden oordeelde de rechtbank van Los Angeles dat het koopgedrag van Johnny Depp niet relevant is in de zaak tussen hem en zijn ex-managers. Daarop reageerde TMG met nieuwe documenten waaruit moet blijken dat Depp de creditcard van TMG bleef gebruiken, ook nadat hun samenwerking beëindigd werd.