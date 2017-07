Maleisië censureert monsterhit ‘Despacito’: “Lied zit vol seksuele toespelingen en dubbelzinnigheden”

Despacito, de zomerhit van Daddy Yankee en Luis Fonsi, wordt wellicht gecensureerd of zelfs geweerd in Maleisië. Radiostations ontvingen klachten van luisteraars die de tekst te schunnig vinden. Maar wat zeg je eigenlijk wanneer je met je radio meezingt?

Op zes maanden tijd is ‘Despacito’ 4,6 miljard keer gestreamd. Luis Fonsi verpulverde daarmee recordhouder Justin Bieber (met het nummer ‘Sorry’). Fonsi kon zijn ogen niet geloven. ‘‘Dit kom je maar één keer in je leven tegen. Ik ga niet aan een volgende song beginnen vanuit de gedachte ‘Hoe kan ik ’Despacito’ overtreffen?’ Niemand verwacht dat hij twee keer de loterij wint. Je moet blij zijn met wat je hebt gedaan en verder werken”, zei hij stomverbaasd aan BBC.

‘Despacito’ stond in 45 landen op één. Het nummer staat al 22 weken in de Ultratop singleslijst, waar het ook op één staat. In Latijns-Amerika kwam de single in januari uit. Het reggaeton-nummer, waarvan je de titel kunt vertalen als ‘Zoetjesaan’, kreeg in de Engelstalige wereld een forse duw in de rug toen Bieber, die het nummer op tournee had gehoord in een nachtclub, vroeg of hij zijn versie mocht opnemen met een extra strofe.

Zoetjesaan met die tekst

Maar Maleisië lust de sexy song niet. “Radiostations ontvingen al talloze klachten van luisteraars die vinden dat deze zangers over de schreef gaan”, aldus de Maleisische minister van Communicatie, Salleh Said Keruak aan CNN. “Het lied zit vol seksuele toespelingen en dubbelzinnigheden. Het resultaat van deze song is te obsceen. Mensen weten niet wat voor schunnige dingen ze meezingen. We zullen de tekst censureren of weren. Welke beslissing we nemen, zult u binnenkort via ons perskanaal vernemen.”

Bent u benieuwd wat u probeert mee te zingen terwijl u in de auto zit, stofzuigt of op het strand ligt? Hieronder de vertaling van songteksten.net.:

Ja, je weet dat ik je al een tijdje in de gaten houd

Ik moet vandaag met je dansen

Ik zag dat jouw blik me al naar je toe riep

Laat me zien waar ik heen ga (oh)

Jij, jij bent de magneet en ik ben het metaal

Ik ga naar je toe, en bedenk een plan

Als ik er alleen al aan denk gaat mijn hart sneller kloppen (oh, yeah)

Nu al, nu al vind ik het buitengewoon leuk

Al mijn zintuigen vragen om meer

Dit moet je aanpakken zonder haast

Zoetjesaan

Ik wil zoetjesaan in je nek ademen

Laat me dingen in je oor fluisteren

Zodat je aan mij kan denken als je niet bij me bent

Zoetjesaan

Ik wil je zoetjesaan ontkleden met kusjes

Mijn stempel drukken op de grenzen van jouw doolhof

En van jouw lichaam een manuscript maken

Ik wil jouw haar zien dansen

Ik wil jouw ritme zijn

Ik wil dat je mijn mond

Al je favoriete plekjes laat zien (favoriete, favoriete, baby!)

Laat me je gevarenzones betreden

Je het zelfs uit laten schreeuwen

En je je eigen achternaam laten vergeten

Als ik om een zoen vraag, kom dan en geef me er een

Ik weet dat je het overweegt

Ik probeer het al een tijdje

Schat, het is geven, en het aan mij geven

Je weet dat jouw hart met het mijne zorgt voor bambam!

Je weet dat dat liefje op zoek is naar mijn bambam!

Kom op, proef mijn mond om te kijken of het naar meer smaakt

Ik wil, ik wil, ik wil zien hoeveel liefde je kan geven

Ik heb geen haast, ik wil genieten van de reis

We beginnen rustig, daarna wild

Stapje voor stapje, zacht, zoetjesaan

We zullen langzaam in elkaar verstrikt raken

Als je me zo zeemzoet zoent

Zie ik dat je verfijnd vergif bent

Stapje voor stapje, zacht, zoetjesaan

We zullen langzaam in elkaar verstrikt raken

Jouw schoonheid is een puzzel

Maar ik heb het stukje dat ik nodig heb om hem af te maken, weet je!

Zoetjesaan

Ik wil zachtjes in je nek hijgen

Laat me dingen in je oor fluisteren

Zodat je daaraan kan denken als je niet bij me bent

Zoetjesaan

We gaan dàt ding doen op een strand in Puerto Rico

Totdat de golven schreeuwen ‘lieve hemel!’

Zodat mijn stempel op jou gedrukt wordt (dans erop!)

Stapje voor stapje, zacht, zoetjesaan

We zullen langzaam in elkaar verstrikt raken

Ik wil dat je mijn mond

Al je favoriete plekjes laat zien (favoriete, favoriete, baby!)

Stapje voor stapje, zacht, zoetjesaan

We zullen langzaam in elkaar verstrikt raken

Je het zelfs uit laten schreeuwen

En je eigen achternaam vergeten

Zoetjesaan