Limburger getuigt na dodelijke aardbeving op Bodrum en Kos: “ rond 1u30 werden we wakker geschud door twee zware bevingen”

Houthalen-Helchteren - De beving die de regio van de Turkse kuststad Bodrum en het Griekse eiland Kos opschrikte in de nacht van donderdag op vrijdag, heeft op Kos twee dodelijke slachtoffers geëist. Meer dan honderd anderen raakten gewond. “Heel ons hotel trilde, het water beefde het zwembad uit”, getuigt een Vlaming vanop Bodrum. Touroperator TUI liet intussen weten nog geen bericht te hebben ontvangen over slachtoffers bij landgenoten in het gebied.

De twee dodelijke slachtoffers zijn toeristen met de Turkse en Zweedse nationaliteit. Dat is vernomen van de politie. De krachtige aardbeving afgelopen nacht op het Griekse eiland werd gevoeld tot in het Turkse Bodrum. Er is ook sprake van 120 gewonden, van wie er vijf zwaargewond zijn. Na de beving zou ook een kleine tsunami hebben plaatsgevonden.

De omgekomen toeristen waren op het ogenblik van de aardbeving in de uitgaansbuurt van Kos en zijn waarschijnlijk gedood door vallende stenen. De haven van Kos ligt stil door de opgelopen schade. Twee helikopters zijn ingezet om gewonden over te brengen naar het nabijgelegen Griekse eiland Rhodos.

Kos heeft veel succes bij jonge toeristen. De toeristische sector heeft een capaciteit van 100.000 bedden, waarvan er momenteel meer dan 85 procent gereserveerd zijn.

Zo getuigt ook Limburger Stefano Micoli uit Houthalen-Helchteren: “ Rond 1u30 werden we wakker geschud door twee zware bevingen. We zijn allemaal naar buiten gegaan en er was toch redelijk wat paniek. Uit voorzorg heeft iedereen buiten geslapen. Er waren nog redelijk wat naschokken te voelen.”

“Tickets meteen omgeboekt”

Ook op Bodrum - waar vooral materiële schade viel - was de aardbeving stevig te voelen, zo getuigt de Antwerpenaar Dennis Heuvelmans vanop de luchthaven. “Wij hebben na de beving van afgelopen nacht meteen onze vliegtickets omgeboekt. Normaal gezien zouden we nog tot maandag blijven, maar nu zijn we er toch niet meer gerust op. We zijn wel opnieuw gaan slapen, maar je weet toch niet wat er gaat gebeuren de komende dagen. Hiernet was er zelfs nog een schokje op de luchthaven voelbaar ook.”

Heuvelmans en zijn vriendin Andrea Aerts zaten donderdagavond nog op het terras toen de aarde plots begon te beven. “We waren nog rustig een Cuba Libre aan het drinken toen het terras plots enorm begon te schokken. Daarna volgden nog vier à vijf naschokken. Het hele hotel trilde, het water beefde het zwembad uit. Ik denk dat het na de schokken makkelijk twintig centimeter lager stond.”

“Iedereen begon te lopen en te huilen”

Ook Dieter en Annelies Parmentier-De Saedeleer uit Zulte getuigen vanuit het Turkse Bodrum. “We werden wakker door twee enorme bevingen. Iedereen begon naar buiten te lopen en te huilen. Dan verzamelden alle hotelgasten bij het zwembad bij het strand en daar brachten we de nacht door. Een dikke chapeau voor alle werknemers, want ze hebben ons de hele nacht geholpen en alles opgeruimd en nu zijn ze weer aan het werk zonder slaap.”

Tegen de ochtend mochten de twee het hotel weer in, dat licht beschadigd was. “Er zijn barsten in de muur, er is wat pleisterwerk naar beneden gevallen, er zijn glazen gevallen in de bar en in het hoofdgebouw is een grote scheur van beneden tot boven.”

De aardbeving had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter, zo meldt het Amerikaanse geofysisch instituut USGS. De beving vond plaats om 1.31 uur lokale tijd, het epicentrum lag op tien kilometer ten zuidoosten van Bodrum. Mobiel bellen was een tijdlang niet mogelijk omdat het netwerk overbelast is.

“Nauwelijks schade rond hotels TUI op Kos”

Bij touroperator TUI is men volop bezig met het verzamelen van informatie na de aardbeving die het Turkse Bodrum en vooral het Griekse Kos afgelopen nacht trof. Volgens woordvoerder Piet Demeyere is er op Kos nauwelijks schade rond de hotels van TUI.

Later op de dag zal er meer duidelijkheid komen voor reizigers die eventueel vervroegd naar huis willen terugkeren of die niet meer wensen te vertrekken naar hun vakantiebestemming. Voorlopig hebben ze bij TUI geen weet van Belgische slachtoffers.

Thomas Cook haalt klanten niet vroeger terug

Touroperator Thomas Cook heeft 1.064 vakantiegangers op het Griekse eiland Kos en 405 toeristen in het Griekse Bodrum. De touroperator heeft geen klanten die vroeger willen terugkeren en laat annulaties van of wijzigingen aan toekomstige boekingen niet toe.

De teams van Thomas Cook op Kos en Bodrum hebben hun hotels in de badplaatsen bezocht. Op Kos zijn het noorden van het eiland en Psalidi het meest getroffen. In Psalidi (377 toeristen) zijn de hotels Kipriotis Village, Kipriotis Hippocrates, Kipriotis Panorama Suites, Kipriotis Aqualand en Mitsis Ramira ontruimd. De klanten stonden buiten met dekens en water. Afgelopen nacht werden de gebouwen gecheckt op stabiliteit. Vrijdagochtend werden ze vrijgegeven en klanten konden er weer in.

In Kardamena werd het Mitisis Norida Beach (93 toeristen) ontruimd omdat dit een ouder gebouw is. Alle klanten konden ondertussen terugkeren naar het hotel. In Kos stad is er één hotel waar klanten nog niet opnieuw in kunnen: het Continental Palace hotel (76 toeristen). Indien nodig worden zij omgeboekt naar andere hotels.

In Bodrum is de ergste schade aangericht in Gumbet. Daar heeft Thomas Cook slechts een beperkt aantal toeristen (38). In Turkije waren er eigenlijk geen evacuaties nodig. Maar doordat de lokale bevolking in paniek de straten opliep, zijn veel toeristen gevolgd, klinkt het. In het hotel Smartline Bitez Garden stond iedereen buiten. Zelf heeft Thomas Cook daar 14 toeristen. “Geen enkele klant heeft aangegeven te willen terugkeren naar België. Op het eerste gezicht is de schade redelijk beperkt waardoor annuleren of wijzigen voor toekomstige boekingen niet is toegestaan”, aldus nog de touroperator.

