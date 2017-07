Droge en vrij warme nationale feestdag

Vrijdag blijft het droog. Aanvankelijk is het nog zonnig, maar in de loop van de dag verschijnen er tijdelijk meer wolken. Op het einde van de dag genieten we opnieuw van brede opklaringen. Het wordt ook nog vrij warm met maxima rond 21 graden in de Hoge Venen en 23 tot 25 graden elders in het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond worden de opklaringen overal breder. Vrijdagnacht is het op de meeste plaatsen lichtbewolkt en droog, al kan er in het uiterste zuidoosten van het land mogelijk wel een buitje vallen. Op het einde van de nacht neemt aan de kust en het westen de bewolking toe. De minima liggen tussen de 13 en de 16 graden. De wind waait zwak, later soms matig, uit het zuiden.

Zaterdagochtend is het over het westen al bewolkt, maar elders zijn er nog brede opklaringen. In de loop van de dag trekt een zone met regen en buien langzaam van het westen naar het oosten van het land en er is daarbij ook kans op onweer. In het oosten blijft het droog tot de late middag of avond. De maxima schommelen tussen de 21 graden aan zee en de 27 graden in het oosten. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig, aan zee draait hij later naar het westen.

Zondag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. We verwachten soms buien, vooral dan over het noorden. De maxima schommelen van 18 tot 23 graden. Er waait een matige tot lokaal soms een vrij krachtige zuidwestenwind.

Maandag krijgen we veel wolken en perioden van regen of buien. Onweer is niet uitgesloten. Het kwik klimt in het centrum niet veel hoger dan 20 graden. Van dinsdag tot donderdag lijkt het vrij wisselvallig te blijven met steeds kans op een paar buien. De maxima schommelen in het centrum rond de 22 graden, woensdag mogelijk wat meer.