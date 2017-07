2 doden en 55 gewonden bij gasexplosie in restaurant in China

Bij een gasexplosie in een restaurant in Oost-China zijn vrijdag zeker twee doden en 55 gewonden gevallen. Dat hebben Chinese staatsmedia gemeld. Bij de gewonden zijn er 12 mensen met ernstige verwondingen.

De explosie vond plaats in een restaurant in Hangzhou, in de provincie Zhejiang. Op videobeelden zijn vlammen en dikke grijze rook te zien die het gebouw omhullen. Door de hitte sneuvelden ruiten van passerende voertuigen; op een bus vielen daardoor de meeste gewonden.

Gasexplosies en arbeidsongevallen komen vaak voor in China.

Foto: REUTERS