Hooibrand in de grotten van de Muizenberg in Kanne

Riemst - Donderdagavond iets over 21 uur merkten voorbijgangers een hevige rookontwikkeling op in de grotten van de Muizenberg in Kanne. Eigenaar Mathieu Vrancken – die de oude mergelgroeven gebruikt als opslagplaats en dierenstalling - was meteen ter plaatse en verwittigde de brandweer. De brandweerkorpsen van Maastricht (Zuid-Limburg), Lanaken en Bilzen (Oost-Limburg) waren snel ter plaatse. Bevelhebber René Biermans (Maastricht): “We ontdekten meerdere brandhaarden op zowat 100 m diepte in de groeve. Of het om een spontane ontbranding van het verse hooi gaat dan wel om kwaad opzet, weten we nog niet, maar we sluiten niets uit.”

Omdat er diverse ingangen en meerdere luchtkokers zijn had het vuur snel vrij spel in het gestapelde droge gras. Door de aangezogen lucht was de rookontwikkeling enorm. Brandweermannen van de drie aanwezige korpsen gingen afwisselend de grotten binnen om te blussen. Ze deden dat met zuurstofmaskers op. Ook de korpsen van Hoeselt en Genk werden opgeroepen omdat het door de hitte en de enorme rookontwikkeling erg moeilijk en vermoeiend werken was.

Bovendien moesten de gewelven voortdurend gekoeld worden om instortingsgevaar te voorkomen, volgens officier Jos Laumen van Maastricht. Naast eigenaar Vrancken is ook Chateau Neercanne slachtoffer van de brand. Het restaurant kon grotendeels gevrijwaard worden van de rook maar de bijgebouwen, de koelinstallaties en de feestzaal niet. Daar hing een verstikkende rook. Zaterdag is er een bruiloft gepland en de uitbaters maken zich grote zorgen of het feest al dan niet kan plaatsvinden. Omstreeks 23 uur had de brandweer het vuur grotendeels onder controle en breidden de vlammen zich niet verder uit. Het tiental aanwezige koeien werd in veiligheid gebracht en uit voorzorg werd voor hen een veearts opgeroepen.