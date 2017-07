Badmeester krijgt lof na weigeren jongen met spierzwakte

De badmeester die een jongen, die een zwemdiploma A behaalde, weigerde in het zwemparadijs Mosaqua in het Nederlandse Gulpen krijgt enorm veel lof voor zijn actie, zelfs van artsen.

Na de ophef volgde een gesprek met de betreffende badmeester. De man was ontdaan door alle commotie. In overleg met de badmeester werd besloten hem een paar dagen thuis te laten blijven om bij te komen van alle tumult. “Hij was nog steeds behoorlijk ontdaan door alle reacties”, aldus directeur Bertil Kaanen. “Zaterdag begint hij weer. Verder is er besloten om voorlopig geen stappen te ondernemen.”

Kaanen beweert dat de steunbetuigingen van alle kanten komen. Zelfs van de artsen. “Gelukkig komen de meeste kinderen bij bijna-verdrinkingen er goed vanaf, maar een aantal overleeft met een ernstige handicap of overlijdt alsnog. Bij verdrinking geldt bij uitstek: voorkomen is beter dan genezen. Chapeau en een dikke pluim voor uw badmeester.”

