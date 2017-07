Nederland neemt met 1-0 zege tegen Denemarken de leiding in de groep van de Red Flames

De Nederlandse voetbalsters hebben donderdag ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in eigen land gewonnen. Net als zondag in de openingswedstrijd tegen Noorwegen volstond ook tegen Denemarken één doelpunt. Sherida Spitse besliste de wedstrijd op Het Kasteel in Rotterdam in de twintigste minuut uit een strafschop: 1-0.

Oranje ontsnapte in de tweede helft aan de gelijkmaker, met dank aan keepster Sari van Veenendaal.

In de andere wedstrijd in groep A won België eerder op de dag in Breda met 2-0 van Noorwegen. Met zes punten gaat Nederland aan kop, België en Denemarken volgen met drie punten, Noorwegen staat op nul.

Maandag nemen de Red Flames het in Tilburg tegen Nederland op en staat er in Deventer een Scandinavisch duel tussen Noorwegen en Denemarken op het programma. Om zeker te zijn van een plaats in de kwartfinales moeten de Flames winnen van Nederland. Bij een gelijkspel of een nederlaag zijn ze afhankelijk van het resultaat in de andere wedstrijd.