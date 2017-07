Belgian Lion Matt Lojeski slaagt niet voor medische testen bij Barcelona

Basketballer Matt Lojeski, die deel uitmaakt van de Belgische voorselectie voor het EK in Istanboel, is niet door zijn medische testen geraakt bij Barcelona. Dat melden de Spaanse kranten AS en Marca. Barcelona zou de speler van het Griekse Olympiacos Piraeus een contract hebben willen aanbieden.

De 31-jarige Lojeski, geboren als Amerikaan, is nog altijd herstellende van een achillespeesblessure. Die pees scheurde hij in maart tijdens een wedstrijd tegen Real Madrid in de Euroleague. Hij speelde sindsdien nog geen wedstrijden, maar kan wel weer voluit trainen.

Volgens de Griekse pers zou Lojeski, die afgelopen seizoen de enige Belg was in de Euroleague, ook naar Bamberg, Panathinaikos en Maccabi Tel Aviv kunnen. Voor hij naar Griekenland trok, speelde Lojeski voor Aalst en Oostende. Hij moet één van de sterkhouder worden van de Belgian Lions op het EK, dat op 31 augustus van start gaat.