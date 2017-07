Limburgse designer ontwerpt Google Doodle voor nationale feestdag

Riemst - Internetgebruikers in België die vandaag Google openen merken dat het wereldberoemde logo een grafische twist heeft gekregen. De Google Doodle voor de Belgische nationale feestdag is een creatie van designer Steebz Khuan, de artiestennaam voor Steve Reggers (42) uit Riemst. Het is nog maar de derde keer dat een Belg een Google Doodle mocht ontwerpen.

Het is zeker niet de eerste keer dat Google in ons land zijn homepage opfleurt op 21 juli. In 2012 en 2015 zette Google al designers aan het werk voor een speciale doodle. In 2012 bestond het ontwerp ...