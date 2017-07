Alken -

In de Meerdegatstraat in Alken is donderdagnamiddag omstreeks 16 uur een bejaarde dame met haar wagen gecrasht tegen een boordsteen naast de spoorwegbrug. De klap was heftig waardoor de wagen kantelde en op de zijflank terecht kwam. Het slachtoffer zat gekneld en moest door de brandweer Hasselt bevrijd worden. Ze kreeg ter plaatse de eerste hulp van het MUG-team en werd daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.