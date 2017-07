Verlengd weekend! Deze activiteiten maken die dagen echt top

Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

Schlagers om mee te brullen

Een verlengd weekend? Dat vraagt voor de nodige festiviteiten. Fans van de nodige schlagers kunnen afzakken naar Buiting Live in Paal (Beringen). Paul Severs, Joe Hardy en het bekende duo Sasha & Davy zorgen er vrijdag 21 juli voor de nodige ambiance. Smeer uw stembanden alvast, want er gaan heel wat klassiekers voorbij komen!

Buiting Live, van 20 tot en met 22 juli 2017. Meer info:http://buitinglive.weebly.com/

Zwieren met die beentjes

Klaar voor je beste dansmoves? Dan zak je dit weekend misschien wel af naar Hasselt voor ‘Floor Fillers Festival’. Namen als Marco Bailey, Goldfox, Flapjackers, DJaxx, Cashmere en Cellini gaan u spontaan doen shaken.

Floor Filler Festival, van 20 tot juli. Meer info: https://www.floorfillerfestival.com/

Zomers heupwiegen

Zin in een zuiderse vakantie maar de tijd niet? Dan biedt Lommel soelaas. Gracias a la Vida belooft elk jaar opnieuw de zwoelste sferen, zodat je je meteen in Cuba waant. Klaar voor een feestje?

Gracias a la vida, 22 juli 2017, Lommel, Meer info: http://www.graciasalavida.be

Voetbal, volk, vuur ! … en Sam Gooris!

22 juli treffen de Kanaries Royal Antwerp FC in Stayen voor de jaarlijkse galamatch. Fans verzamelen best vroeg, want de wedstrijd start al om 16u45. Abonnees kunnen de match gratis bijwonen. Een ticket kost 10 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 5 euro. Het gras zal alvast in topconditie zijn, want Sam Gooris, bekend van zijn hit ‘Laat het gras maar groeien’, zal er ook optreden. Meer info: https://www.stvv.com/nl

Brits geweld

De oefenmatchen zijn volop bezig. KRC Genk treft op 22 juli de Britse club Everton FC. Heb je zin voor wat internationaal spektakel? Dan zak je best af naar Genk om te kijken wie de beste blijkt te zijn!

Meer info: http://www.krcgenk.be/