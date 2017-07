Vrachtwagens proberen verkeershinder te voorkomen in Limburg, maar riskeren boete

Heusden-Zolder - Wie al eens afzakt naar de Koolmijnlaan-Cité in Heusden-Zolder staat vaak in de file. Reden: vrachtwagens die aan het laden of lossen zijn. Sommige chauffeurs proberen de verkeershinder te beperken door op het fietspad te parkeren, maar daar hangt een fikse boete aan vast.

De Koolmijnlaan-Cité in Heuden-Zolder wordt al enkele jaren geteisterd door straatracers die ’s nachts toeslaan, maar overdag is het ook geen pretje om die baan te nemen. Heel wat vrachtwagens zorgen er door hun dagelijkse laad- en losactiviteiten voor een serieuze file en zelfs gevaarlijke toestanden voor de zwakke weggebruiker omdat ongeduldige chauffeurs er inhalen over fiets- of voetpaden. Ook de bussen van De Lijn staan er dagelijks in de file door. Sommige vrachtwagenchauffeurs proberen de hinder te beperken door op het fietspad te parkeren en zo het verkeer doorgang te geven, maar dat is niet volgens de wet. “Vermits de vrachtwagens enkel op de rijbaan mogen stilstaan, kan de politie maar optreden als het fietspad op voetpad wordt ingenomen”, klinkt het bij de politie van Heusden-Zolder.

Het korps stelde in 2017 al 17 overtredingen vast wegens hinderlijk parkeren in de winkelstraat. Maar de politie zit zelf verveeld met het verhaal. Daarom legden ze het probleem voor aan de wegbeheerder, Agentschap Wegen en Verkeer, omdat er sinds de herinrichting van de winkelstraat geen laad- en loszones voorzien werden. Ook de plaatselijke handelaarsvereniging deed een voorstel voor het inrichten van drie laad- en loszones.