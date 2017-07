Barguil mathematisch zeker van bolletjestrui, als hij recht blijft

De Fransman Warren Barguil (Sunweb) mag zich in Parijs als beste klimmer presenteren, op voorwaarde dat hij in Parijs geraakt.

Warren Barguil heeft nog voor het einde van de achttiende rit van de Tour de France al zekerheid over de eindzege in het bergklassement. Primoz Roglic, de eerste achtervolger van de 25-jarige Fransman, moest in de achttiende etappe op de Col de Vars punten pakken om in de running te blijven. De Sloveen slaagde daar niet in, waardoor hij Barguil niet meer kan bijbenen in de stand.

Helemaal zeker van de winst is Barguil uiteraard nog niet. Eerst moet de renner van Sunweb zondag nog heelhuids over de finish in Parijs rijden.Gisteren was Barguil immers betrokken in de val die uiteindelijk Kittel uitschakelde.

Barguil volgt waarschijnlijk de Pool Rafal Majka op de erelijst op en is de eerste Fransman sinds Thomas Voeckler in 2012 die de bolletjestrui wint.