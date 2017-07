Maïsdoolhof trakteert bij officiële opening op spek met eieren

Peer - Officiële opening van het maïsdoolhof samen met Koen Vanmechelen. Fier als ze zijn dragen de boeren en boerinnen de slogan ' liefde voor boeren' op hun kledij.

Het Peerse maïsdoolhof is ondertussen al aan de 8ste editie toe. Het doolhof werd vandaag( donderdag 20 juli) officieel geopend in het bijzijn van vele vrijwilligers die het evenement op poten zette. Het doolhof is enerzijds een zeer toffe beleving en vooral leuk om te doen maar de bezoeker krijgt tegelijk info over de landbouw mee. Zo werd er dit jaar door de Peerse landbouwraad gekozen om rond het thema kippen te werken. Niemand minder dan kippenkunstenaar Koen Vanmechelen heeft een project op het terrein van het doolhof geplaatst met, hoe kan het anders, kippen. Het PCC project van Koen is een project dat wereldwijd slechts op enkele plaatsen werd opgezet. Eén daarvan in Peer. De boeren en boerinnen mochten tijdens deze opening voor het eerst hun kledij showen met als slogan op de achterkant ' liefde voor boeren'.