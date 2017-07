Zo voorkom je dat de vuilnisbak gaat stinken als het warm is

Als het buiten warm is, zijn de eerste vliegen er snel en begint de vuilnisbak te stinken. Maar er zijn simpele trucjes die vieze geurtjes verdoezelen en zelfs helemaal doen verdwijnen. En je hebt misschien alles al in huis om de stank aan te pakken.

De Britse site Good Housekeeping, die zich focust op tips in het huishouden, stelt een makkelijke hack voor. Strooi zuiveringszout, ook bekend als baking soda, op de bodem van de vuilnisbak en de slechte geurtjes zouden geen schijn van kans maken.

Goed nieuws voor kattenliefhebbers met een vuilnisbak die onfris ruikt: een beetje kattenbakvulling op de bodem leggen zou even effectief zijn. Hier is het minpunt wel dat de korreltjes niet recycleerbaar zijn. Zet de vuilnisbak ook nooit in direct zonlicht. De warmte kan ontbinding van het vuil versnellen, eerst vliegen en dan maden aantrekken.

Een vuilnisbak op wieltjes maak je best schoon nadat de vuilnismannen hem kwamen oppikken, zo voorkom je dat vliegen er hun eitjes in leggen. Af en toe vanbinnen- en buiten wassen met antibacteriële spray is sowieso een goede optie om vieze geurtjes te beperken. En als het even kan: gooi voedselresten bij voorkeur op een composthoop.